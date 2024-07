Piazza Matteotti, via Napoleona e piazza Camerlata. Controlli straordinari degli agenti della polizia locale nella notte tra sabato e domenica per contrastare le irregolarità alla guida e prevenire gli incidenti. Impegnate cinque pattuglie e l’unità cinofila.

Cinque automobilisti sono stati trovati ubriachi alla guida, con tassi fino a quasi il triplo rispetto al consentito. In due casi multa da 500 euro e decurtazione di 10 punti della patente. Negli altri, denuncia e ritiro della patente. In via Napoleona, i controlli della velocità sono sfociati in cinque multe da 230 euro e decurtazione di 3 punti della patente.

Un automobilista era alla guida senza patente ed è stato multato per 3.570 euro e fermo del veicolo per tre mesi. Altre 15 poi le sanzioni per violazioni del Codice della Strada, alle quali si aggiunge una segnalazione per possesso di droga per uso personale.