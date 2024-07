Ospedale di Menaggio, la direzione di Asst Lariana ieri ha incontrato i dipendenti dell’Erba-Renaldi e il direttore generale Luca Stucchi ha ribadito come non sia in alcun modo in discussione la chiusura del presidio.

“Vogliamo far vivere questo ospedale, questo è il mio impegno – ha sottolineato Stucchi – I pazienti cronici rappresentano il 40 per cento della popolazione e questa è una realtà da cui non si può prescindere se vogliamo rispondere al bisogno di salute dei cittadini”.

La direzione incontrerà nuovamente i dipendenti entro fine settembre. Nel corso delle prossime settimane, nel frattempo, verrà programmato l’incontro con i sindaci del Distretto del Medio Lario.