Saliva sul treno con il suo monopattino in Brianza, abitualmente a Varedo o Bovisio Masciago. Scendeva dal convoglio in una delle stazioni nella zona del Canturino e andava a rubare in abitazioni private o negozi. Messi a segno i colpi, tornava nello scalo ferroviario più vicino e saltava nuovamente in carrozza per tornare a casa. Almeno dieci i furti ricostruiti dai carabinieri della Compagnia di Cantù, che nelle scorse ore hanno arrestato il sospettato, un 48enne residente a Limbiate, già noto alle forze dell’ordine.

Il ladro in monopattino ha iniziato a colpire nel gennaio scorso. Documentati furti a Cantù, Carimate e Cucciago. Presi di mira negozi ma anche abitazioni. Nelle case, il malvivente forzava l’ingresso o spaccava un vetro per poi entrare e rubare, generalmente denaro contante. Lo stesso faceva nei negozi del Canturino. Arraffato il denaro che trovava riprendeva il suo mezzo e si allontanava.

I carabinieri, analizzate le denunce e identificati i colpi dietro i quali sembrava esserci lo stesso autore hanno avviato le indagini. I militari dell’Arma hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza pubbliche e private delle zone prese di mira. Gli ulteriori accertamenti tecnici del nucleo operativo di Cantù hanno portato ad individuare il presunto ladro e a raccogliere prove sufficienti ad ottenere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione a Limbiate dai carabinieri, arrestato e portato in carcere al Bassone.