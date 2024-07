La Pallacanestro Cantù ha ingaggiato l’atleta americano Tyrus McGee. Guardia di 188 centimetri per 90 chilogrammi, McGee è nato il 14 marzo 1991 a Stringtown, nello Stato dell’Oklahoma. Tyrus McGee è un realizzatore eccezionale, tanto che nel corso della sua carriera ha chiuso ogni stagione in doppia cifra di media per punti realizzati, grazie a un atletismo fuori dal comune e a un tiro estremamente preciso.

“Abbiamo inserito nel nostro roster un giocatore che ha sempre dimostrato grandi doti realizzative e di leadership. – commenta coach Nicola Brienza – Ha vinto dei campionati ed è stato protagonista in squadre che giocavano per vincer e siamo quindi sicuri che trasmetterà al gruppo questa sua abitudine a lottare per risultati importanti. Sono molto soddisfatto perché è una grandissima presa per Cantù, ringrazio il Club per lo sforzo fatto per assicurarci un giocatore di questa qualità”.