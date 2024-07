Ladri in azione nel pomeriggio di oggi in via Vittorio Emanuele a Como. Fingendosi clienti, un uomo e una donna sono entrati in un negozio di ottica e, chiedendo informazioni alla commessa, l’avrebbero distratta e sarebbero riusciti a impossessarsi di 3 paia di occhiali per un valore di circa 200 euro. I due sono poi usciti dal negozio e solo dopo che si erano allontanati la commessa si è accorta del furto e ha chiamato le forze dell’ordine.

In via Vittorio Emanuele sono intervenuti gli agenti della volante della polizia di Stato, che hanno ascoltato la commessa e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza. I due sospetti ladri sarebbero un uomo e una donna sudamericani. Sono in corso le ricerche