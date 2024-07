Chi ha un biglietto singolo o un abbonamento per vedere le partite del Como 1907 potrà accedere ai musei civici della città con una riduzione sul ticket d’ingresso. È il risultato dell’accordo siglato tra il Comune di Como e la società calcistica, che mira a creare un forte legame tra sport e cultura, migliorando la promozione e il coinvolgimento del pubblico nella fruizione del patrimonio storico e artistico della città.

L’ingresso ridotto sarà garantito per i possessori di abbonamenti per tutta la stagione calcistica 2024/2025 e per chi ha biglietti singoli o accrediti nelle 48 ore prima e dopo le partite casalinghe del Como. Le sedi museali attualmente coinvolte sono la Pinacoteca civica e il Tempio Voltiano. La riduzione sarà inoltre garantita per la visita alle mostre organizzate direttamente dai musei civici all’interno delle sedi espositive comunali.

La società Como 1907, che nella stagione 2023/2024 ha ottenuto la promozione in Serie A, si occuperà della promozione dell’iniziativa, diffondendo materiale informativo dei musei civici nei negozi del club e all’interno dello stadio cittadino, coinvolgendo anche i tifosi stranieri nelle visite ai musei della città.

“Questa collaborazione tra i musei del Comune e il Como 1907 valorizza e promuove il ricco patrimonio culturale della città. Una città da serie A”, ha commentato il sindaco Alessandro Rapinese.

“Questo accordo è un ulteriore passaggio di crescita del nostro progetto “CoMmUnity: Musei e Comunità connessi per l’innovazione”, candidato agli emblematici maggiori di fondazione Cariplo. – ha aggiunto Enrico Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Como – Vedere i musei come luoghi inclusivi, dinamici e aperti a tutti è il carisma principale del nostro progetto. Poter contare sul supporto del Como 1907 per divulgare il nostro patrimonio storico, artistico, archeologico ed architettonico ad un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo è un volano fondamentale”.