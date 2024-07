Si allungano ancora i tempi del cantiere di via Paoli 9 a Como, dove è prevista la realizzazione di un nuovo supermercato. Dopo una prima proroga di un anno e sei mesi del termine per l’attivazione dell’autorizzazione per l’apertura della struttura concessa dal comune di Como alla società nel febbraio 2023, ora è arrivata una ulteriore richiesta di proroga di un anno. Si stava infatti avvicinando la scadenza della prima concessione, datata 20 agosto 2024. La società è voluta così correre ai ripari, visto che i lavori nell’area di cantiere sono ancora decisamente indietro.

Le motivazioni indicate dalla società che si occupa della costruzione del supermercato parlano, come si legge nella determina di Palazzo Cernezzi, di “imprevisti durante le fasi di demolizione degli edifici esistenti, ritardo da parte della ditta dei prefabbricati nel consegnare e posare la struttura, da loro giustificato con la difficoltà di reperire le materie prime, infine opere di urbanizzazione necessarie all’attivazione dell’autorizzazione amministrativa non ancora completate e collaudate, ad eccezione del parcheggio in via Scalabrini che è stato realizzato”.

Il Comune di Como ha accolto anche questa seconda richiesta di proroga e il nuovo termine per l’apertura dell’attività commerciale è stato fissato al 20 agosto 2025.