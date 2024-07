Le volanti della polizia sono intervenute ieri nella zona di via Dante via Dottesio e poi in via Sant’Elia per la segnalazione di tentativi di furti di ciclomotori. Gli agenti hanno ritrovato uno dei motorini rubati, restituito al proprietario. Identificato anche uno dei sospetti ladri, un 20enne ucraino residente a Lazzate, in Brianza. E’ stato segnalato per il foglio di via obbligatorio. Denunciato un 40enne kosovaro che non aveva rispettato lo stesso provvedimento ed è stato fermato in via Tommaso Grossi, ubriaco, mentre infastidiva gli ospiti della mensa.

Controlli anche sul lago. Sanzionati un privato e il titolare di una società di noleggio di acquascooter per irregolarità amministrative.