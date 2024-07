Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo di proprietà del Ministero dell’Economia) ha concesso un finanziamento da 630mila euro alla Social Self Driving. Si tratta di una startup, incubata nel 2021 e poi insediata nell’innovation hub ComoNExT di Lomazzo, che ha brevettato l’omonima tecnologia in grado di apprendere lo stile di guida del conducente di auto a guida autonoma o semiautonoma. Il contributo è stato ottenuto grazie all’apporto dell’area Innovation Financing di Como Next, struttura in grado di intercettare diverse fonti di finanziamento, di scrivere progetti e di seguirne tutte le fasi di sviluppo.

L’operazione rientra nel programma ‘Smart & Start Italia’ rivolto a imprese costituite da non più di 60 mesi. Il finanziamento contribuirà all’implementazione della tecnologia Social Self Driving, brevettata, come detto, per consentire alle auto di “apprendere” lo stile di guida del conducente:le sue abitudini nel modo di affrontare le curve, di accelerare, di frenare, di posizionarsi sulla carreggiata.

La società, attraverso l’app dedicata, sarà in grado di comprendere e replicare il singolo stile di guida e si verrà a creare un vero e proprio negozio virtuale attraverso cui gli utenti potranno condividere fra loro gli stili di guida da scaricare sulle proprie auto.

“Social Self Driving è un esempio di quanto un’impresa possa ottenere se inserita in un ecosistema che fa dello sviluppo di idee d’impresa innovative la propria mission”, ha commentato Ivan Parisi, neodirettore generale di ComoNExT.