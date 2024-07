Alessandro Martire è il protagonista della giornata open air in Valle Intelvi per il Festival “Note nella Natura”, in programma il 21 luglio alle 15.30 al Pian D’Orano in Alta Valle Intelvi con l’evento Outdoor Mountain Concert, il cui ricavato sarà destinato al progetto Infinity Sound.

L’iniziativa, ideata per unire la passione per la musica alla riscoperta della natura, offre ai partecipanti un’esperienza unica. Le attività proposte includono passeggiate immersive, trekking, arrampicate e la degustazione di prodotti a chilometro zero delle aziende agricole locali, creando un connubio tra arte, natura e gastronomia.

Il Piano d’Orano è la cornice dell’Outdoor Mountain Concert 2024, dove Alessandro Martire si esibirà con Valentina Batura.