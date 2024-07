Senza patente e ubriaco alla guida di un camion si lancia in una fuga spericolata tra le vie di Como inseguito dalla polizia locale e cerca di speronare una pattuglia: un 30enne italiano residente nel capoluogo è stato arrestato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e sottoposto all’obbligo di firma.

I vigili sono intervenuti nella serata di ieri in via Canturina, dove è stato segnalato un incidente. Secondo quanto ricostruito, un camionista avrebbe urtato un palo della segnaletica stradale e sarebbe scappato subito dopo. Gli agenti sono subito messi sulle sue tracce, intercettandolo poco distante, in via Al Bassone. Alla vista della polizia locale, l’uomo ha cercato di fuggire, iniziando una guida spericolata tre le vie della zona e provando anche a speronare la pattuglia dei vigili. L’inseguimento è proseguito per diversi minuti e si è concluso in via Donatori di Sangue, dove il 30enne ha abbandonato il camion nel parcheggio dell’azienda per cui lavora e ha continuato la sua fuga a piedi. Gli agenti sono riusciti a fermarlo e lo hanno portato al comando.

Identificato, è risultato senza patente. Gli era stata revocata. E aveva un tasso alcolemico quasi cinque volte superiore al limite. All’interno del comando, l’uomo ha continuato ad agitarsi e inveire contro gli agenti. Il 30enne è stato dunque arrestato con le accuse di resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Dopo il rito direttissimo di questa mattina, l’udienza è stata aggiornata in autunno e l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di firma.