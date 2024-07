Giornata di festa e sport ad Alzate Brianza. Dopo il successo dello scorso anno, è andata in scena per le vie della cittadina la seconda edizione della “Cronometro Bcc Brianza e Laghi”, organizzata dalla società GS Alzate Brianza.

Una gara con le categorie esordienti e allievi che ha visto la partecipazione di oltre 200 ciclisti provenienti da tutta la Lombardia e anche da fuori Regione. L’edizione 2024 ha rivestito particolare importanza in occasione del 60esimo anniversario della società ciclistica GS Alzate Brianza.

Questa mattina la partenza delle gare cronometro individuale al palazzetto di via Girola. Il circuito, tra le strade di Alzate, ha visto il passaggio dei ciclisti da via Girola, via Santuario, via Valisetta, via Della Noce, e poi ancora via Girola, via Anzani, piazza Fiume, via Santuario, con arrivo al centro sportivo. Allo stesso orario la partenza della quarta prova Cronometro “Lario Young Challenge” dedicata alla categoria esordienti. Nel pomeriggio, protagonista la categoria allievi con la seconda prova Cronometro del 75° Giro della Provincia di Como-Lecco-Sondrio.

Le premiazioni, con due trofei messi in palio dalla Bcc Brianza e Laghi per le categorie allievi ed esordienti, si sono svolte al palazzetto.

Il percorso è stato totalmente chiuso al traffico per tutta la durata della manifestazione.