“Situazione di stallo preoccupante”: è l’allarme lanciato dai sindaci Mauro Guerra e Pietro Ortelli sui lavori della variante della Tremezzina, che stanno procedendo a rilento e che a Griante non sono mai ripresi dopo lo stop dei mesi scorsi causato dai problemi legati allo smaltimento dei materiali di scavo.

“Sabato sera sono stato alla festa della Lega a Lezzeno per vedere personalmente il ministro Matteo Salvini – spiega il sindaco di Griante, Ortelli – Gli ho consegnato una lettera in cui chiedo un incontro per avere aggiornamenti sulla situazione. Mi ha detto che mi farà avere una data per un incontro in Municipio assieme ai dirigenti comunali. Il territorio ha bisogno di sapere, c’è molta preoccupazione”.

A inizio mese fonti Anas, confermate anche dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avevano sapere che entro fine luglio sarebbero ripresi i lavori. Ma non manca molto alla fine del mese e non si sono ancora avute notizie. “Mi sembra poco probabile che si riparta adesso – conclude Ortelli – con il mese di agosto alle porte”.

Anche sull’altro versante, quello di Tremezzina, i lavori sembrano andare a rilento. “Sono molto preoccupato sul procedere del cantiere – conferma il sindaco di Tremezzina, Guerra – Stiamo vivendo una situazione di stallo che va superata con un intervento importante del Ministero per far ripartire a pieno ritmo i lavori. È necessaria l’istituzione di un tavolo di regia di cantiere sul territorio, previsto dal progetto esecutivo, per essere aggiornati, rifare il punto della situazione e avere un cronoprogramma realistico su quello che ci attende. – sottolinea Guerra – Serve un confronto costante con il Ministero”.