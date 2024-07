Lotta all’evasione sul lago. I militari della componente navale della guardia di finanza di Como hanno scoperto concessioni non pagate per oltre 570mila euro per l’utilizzo di un’area demaniale a Lierna, in provincia di Lecco.

I gestori non avrebbero pagato il canone per l’utilizzo di un’area demaniale di 2mila metri quadrati dove è allestito un pontile per l’ormeggio di numerose imbarcazioni e una banchina frangiflutti. Dal 2014, secondo quanto accertato dalle fiamme gialle, la somma non versata avrebbe superato i 570mila euro.