Due attività temporaneamente sospese per la presenza di lavoratori in nero e 27 multe per irregolarità negli scontrini. Controlli della guardia di finanza incrementati nel fine settimana sul territorio lariano. Tra sabato e domenica i finanzieri del Comando Provinciale di Como hanno controllato 180 veicoli e identificato 277 persone.

Sul fronte del contrasto del lavoro nero, sono stati sanzionati i titolari di quattro attività commerciali. Tre per aver impiegato 3 lavoratori in “nero” e uno per aver impiegato quattro lavoratori in modo irregolare. Per due degli esercizi commerciali è stato richiesto, all’ispettorato territoriale del lavoro di Como, un provvedimento di sospensione dell’attività in attesa della regolarizzazione della posizione dei lavoratori.

Le fiamme gialle hanno fermati e poi segnalato alla Prefettura cinque persone, tre comaschi in Altolago trovati in possesso di oltre 27 grammi di hashish e un italiano e un equadoregno a Como, anche loro per il possesso della stessa droga.