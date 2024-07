Viaggi e vacanze, nel periodo clou delle ferie estive la questura di Como aumenta le aperture dell’ufficio passaporti per rispondere al meglio alle richieste dei cittadini che hanno bisogno del documento. Sabato 27 luglio è in programma un’apertura straordinaria degli sportelli.

Nei primi sei mesi dell’anno, alla questura di Como sono arrivate più di 21mila richieste di passaporto. I tempi di attesa attualmente sono di pochi giorni, ma è stata prevista comunque l’ulteriore iniziativa per il periodo estivo.

All’ufficio passaporti, sabato 27 luglio è stata dunque organizzata un’apertura straordinaria dalle 8.30 alle 13. Sarà possibile richiedere il passaporto, effettuando prima la prenotazione online per quella data, scegliendo la fascia oraria. La prenotazione viene effettuata tramite il portale per i passaporti della polizia di Stato, con le disponibilità sulle agende elettroniche per fissare l’appuntamento.

“Il servizio – fanno sapere dalla questura di Como – viene ripetuto per andare ulteriormente incontro alle esigenze del cittadino, considerato l’attuale periodo di vacanze estive”.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei giorni e orari riportati sulla pagina della Questura di Como: https://questure.poliziadistato.it/Como .