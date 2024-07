Matteo Augustoni ed Enrico Tettamanti hanno segnato una nuova impresa nel mondo del golf. I due atleti, iscritti al Golf Club Lanzo, hanno superato se stessi sul green completando ben 110 buche in 12 ore, superando il loro precedente record di 108 buche stabilito l’anno scorso.

Una Sfida All’Alba. L’avventura è iniziata alle prime luci dell’alba, precisamente alle 4.45, con l’obiettivo di stabilire un nuovo record. Sotto la guida del maestro Vincenzo Damonte e della responsabile del pro shop Anna Scheggia, Augustoni e Tettamanti si sono impegnati in una sfida che ha richiesto non solo abilità tecnica, ma anche una straordinaria resistenza fisica e mentale. I due golfisti non si accontentano del loro successo attuale e aprono le porte a nuovi partecipanti per la prossima edizione della sfida. Con la speranza che l’orario di partenza all’alba possa essere di buon auspicio, invitano altri team a unirsi a loro il prossimo anno per tentare di battere il nuovo record.

L’impresa di Matteo Augustoni ed Enrico Tettamanti è stata accolta con un applauso e numerosi complimenti da parte dei soci e dagli appassionati di golf.

Il record stabilito da Augustoni e Tettamanti rappresenta un momento significativo per il Golf Club Lanzo e un grande incentivo per gli altri golfisti. Non vediamo l’ora di assistere alle sfide future e ai nuovi record che verranno stabiliti sul green di Alta Valle.