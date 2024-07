Il Consiglio di Amministrazione della Comense Scherma, ha rinnovato i suoi membri e nominato presidente Marco Tucci e Matteo De Santis e Mirko Grimaldi come due vicepresidenti.

Questo il quadro dirigenziale per il quadriennio 2024/28:

Presidente: Marco Tucci

Vicepresidenti: Matteo De Santis e Mirko Grimaldi

Consiglieri di Amministrazione: Massimiliano Bruno, Francesco D’Alesio, Guglielmo D’Alesio, Gianluca Galvani, Fabio Griseri, Luigi Menichino, Serena Pivotti, Alex Savasta, Mino Simone, Francesco Tavola

Ringraziamenti e auguri di buon lavoro

Il nuovo consiglio si è congratulato con i presidente uscente Paolo Ferrante per il lavoro svolto negli ultimi 12 anni. “Paolo, prima carica sociale fin dalla fondazione, è stato – si legge nella nota diffusa – l’artefice primario dei grandi successi colti in questo periodo quali: i sette titoli italiani Under 14, il titolo italiano Under 20, il raggiungimento della serie A1 di Fioretto in ambito maschile e femminile con la permanenza pluriennale delle ragazze culminata quale vertice più elevato in un prestigioso 4° posto; la crescita costante del numero degli iscritti alla Società, specchio fedele della sempre maggiore presenza in città e provincia del nostro sport; il consolidamento dei rapporti di collaborazione con il gruppo degli atleti adulti e dei genitori degli atleti più piccoli, condizione indispensabile per poter creare una struttura adeguata alle molteplici esigenze che la gestione di una Società sportiva comporta attualmente oltre che a costituire il prezioso serbatoio dal quale attingere per rinnovare la compagine sociale e coprire ogni ruolo in Società”.

“Al neo presidente Tucci – si legge ancora – un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico con l’augurio di confermare i traguardi fin qui raggiunti e l’obbiettivo di raggiungerne altri ancora più ambiziosi”.