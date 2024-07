Buone notizie per la funivia “Argegno-Pigra”. Ancora non c’è una data di riapertura, ma la ripartenza dell’impianto, chiuso dall’ottobre del 2022 prima per lavori di riqualificazione e poi per la mancanza di un gestore, dovrebbe avvenire in tempi brevi. È infatti arrivato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali il nulla osta tecnico.

Un nulla osta che però conterrebbe delle prescrizioni, dunque ci sarebbero ancora dei lavori da completare. Non appena Atm, che ha in gestione l’impianto, comunicherà i tempi esatti per adempiere alle prescrizioni si potrà definire una data per la ripartenza. Non è escluso che già entro la fine della settimana si possa arrivare a definire il giorno.

“Una notizia che attendevamo da tempo e che premia gli sforzi fatti negli ultimi anni da Regione Lombardia, che ha destinato oltre 800mila euro per la manutenzione della funivia e per renderla operativa – ha commentato Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile – Finalmente restituiamo ai residenti un mezzo di trasporto pubblico importante, volano economico strategico anche per il turismo”.

“Sono estremamente felice – aggiunge l’assessore regionale Alessandro Fermi – La Regione ha investito parecchie risorse per questa funivia, con l’obiettivo dichiarato che torni a funzionare pienamente, per i residenti ma anche per i turisti”.

“Il territorio, in particolare il comune di Pigra, ha risentito molto in questi anni della chiusura dell’impianto – spiega il sindaco di Argegno, Francesco Dotti – Negli anni precedenti si sono registrate nella stagione estiva 50-60mila presenze grazie al servizio della funivia e la sua sospensione ha creato un danno economico importante. Oltre che un disagio per tutti, residenti e turisti. Questo è un bel risultato. Confidiamo di vedere presto la fine del tunnel”.