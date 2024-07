I giochi Olimpici di Pargi 2024 si terranno in Francia dal 26 luglio all’11 agosto.

La Lombardia conta il maggior numero di atleti italiani presenti alle Olimpiadi di Parigi. Saranno infatti 70 – come risulta dal sito internet del Coni – i nati in regione pronti a sfilare con i colori della Nazionale azzurra ai Giochi olimpici che inizieranno ufficialmente tra due giorni. Ad essi va aggiunta una mini-pattuglia composta da 10 atleti nati fuori al di là dei confini regionali ma, di fatto, cresciuti sportivamente in Lombardia, primo fra tutti il ‘desenzanese’ Marcel Jacobs.

La pattuglia lombarda è nettamente la più numerosa, seguita da quella del Lazio (43), della Toscana (38) e del Veneto (32).

Pronti a dare il tutto per tutto anche i comaschi: Chituru Ali (atletica); Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Elisa Mondelli, Aisha Rocek e Gabriel Soares (canottaggio). Ci sono anche Anna Eleonora Giorgi (atletica) indicata nel gruppo di Milano ma originaria di Cabiate e Davide Comini, che ha sempre gareggiato per la Canottieri Moltrasio, anche se è di Lecco. Così come Giorgia Pelacchi, lecchese ma tesserata per Canottieri Lario e Fiamme Rosse (vigili del fuoco).

“Rivolgo a tutti i nostri atleti e al resto della squadra azzurra un grandissimo ‘in bocca al lupo’ – commenta il presidente della Regione, Attilio Fontana – sicuro che ognuno di loro darà il massimo per regalare emozioni e successi per rendere il più importante possibile il nostro medagliere”.

E in vista dell’inizio delle competizioni, il governatore annuncia che proprio a partire dalle Olimpiadi di Parigi, che faranno da ponte a quelle invernali di Milano-Cortina 2026, la Regione consegnerà a tutti gli atleti lombardi che prenderanno parte ai Giochi olimpici un attestato di partecipazione e di ringraziamento. La stessa procedura verrà effettuata anche per gli atleti paralimpici.