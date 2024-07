Acinque e Como 1907 siglano una partnership energetica triennale che vedrà la multiutility presente anche sul kit di allenamento ufficiale.

“Il Como 1907 è lieto di annunciare che Acinque sarà Official Energy Partner del Como 1907 e apparirà sul kit di allenamento del club e nella cartellonistica intorno ai campi di allenamento. L’accordo, della durata di 3 anni, vedrà Acinque diventare il partner per l’elettricità e il gas del club, aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità ed efficienza”. Si legge nella nota diffusa.

“Metteremo a disposizione del club tutto il nostro know-how nel settore delle risorse energetiche, gestione calore, fotovoltaico, mobilità elettrica, innovazione” ha spiegato Stefano Cetti, amministratore delegato di Acinque. “È la vocazione peculiare della azienda: porsi come partner sia per le forniture di luce e gas sia per individuare le soluzioni più efficaci e funzionali che, all’insegna della sostenibilità, promuovano efficienza e valorizzazione dei consumi, minimizzando l’impatto sull’ambiente”.

Ryan Shelton, responsabile commerciale del Como 1907, ha commentato: “Con la nostra crescita è importante lavorare con partner che ci aiutino a realizzare la nostra ambizione di diventare tra i migliori club dentro e fuori dal campo. Non vediamo l’ora di collaborare con Acinque per garantire che il Club diventi sempre più efficiente dal punto di vista energetico e sostenibile nel processo di espansione”.

“È importante per noi collaborare con un club così profondamente legato alla comunità locale che ha conseguito il grande risultato sportivo del ritorno in serie A dopo tanto tempo – ha aggiunto Cetti -. La partnership unisce strategicamente due eccellenze del territorio che, pur in campi diversi, hanno molti tratti in comune: si tratta di realtà animate dalla stessa intraprendenza e ambizione, entrambe determinate a crescere ulteriormente e a prefiggersi ulteriori traguardi”.

Il brand di Acinque oltre che sul bordo campo del Sinigaglia, campeggerà sulle magliette di allenamento e sugli impianti del centro sportivo di Mozzate. Una scelta non casuale: vuole essere un esplicito richiamo al fatto che certi obiettivi possono essere raggiunti solo attraverso il lavoro, la dedizione, l’applicazione quotidiana.

“È stato entusiasmante il cammino che ha restituito il Como alla massima ribalta calcistica nazionale – ha aggiunto Cetti -. La promozione è stata salutata da un’enorme partecipazione di pubblico a conferma del senso di identità delle comunità locali. E siamo orgogliosi che un team di grande tradizione sportiva abbia scelto di affidarsi alla nostra azienda per tutte le necessità legate all’energia, individuando in Acinque il partner idoneo per accompagnare la riproposizione del club ai massimi livelli”.