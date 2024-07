“Con il voto di questa mattina il centrodestra in consiglio regionale manda un messaggio chiaro a tutti i comaschi: i soldi della sosta del parcheggio dell’ospedale Sant’Anna devono andare dritti nelle casse del Comune di San Fermo, non all’Asst Lariana per essere reinvestiti in sanità per la provincia di Como, né per riattivare il vecchio ospedale di via Napoleona”: il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, annuncia così la bocciatura dell’ordine del giorno al bilancio regionale da lui presentato sul tema.

Con il documento, il consigliere dem chiedeva la revisione dell’accordo di programma secondo il quale il Comune di San Fermo della Battaglia è l’unico beneficiario dei proventi della sosta del parcheggio del nuovo ospedale Sant’Anna.

“Da che parte stanno? – commenta il consigliere – Dalla parte dei cittadini e dei pazienti che ogni giorno pagano un prezzo esorbitante per la sosta? O dalla parte di un accordo ingiusto e del Comune di San Fermo? Le risorse del parcheggio devono essere investite nella sanità del territorio. Parliamo di introiti che possono fare la differenza: pari a 750mila euro nel 2023, in aumento del 20% rispetto al 2022, quando gli incassi registrati furono di 620mila euro. La politica regionale deve mettere al primo posto il benessere delle comunità, l’interesse dei cittadini e il diritto alla salute. – conclude Orsenigo – Continuerò questa battaglia giusta per tutti i cittadini comaschi”.