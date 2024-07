Ordinanza Statale Regina, è arrivato il responso del Tar della Lombardia.

Il Tribunale amministrativo regionale non ha accolto la richiesta di sospendere i provvedimenti avanzata da Sistema Trasporti.

La misura, ritenuta fondamentale dal territorio per limitare i disagi per il traffico lungo la statale, era stata bocciata dal gruppo che ha presentato ricorso. Il provvedimento predisposto da Anas in vigore dal 13 maggio scorso, insomma, al momento rimane in vigore e prevede, come è noto, il senso unico con giro del lago per i bus turistici e il divieto di transito di giorno per i tir nel tratto tra Argegno e Lenno.