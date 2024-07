“Sono già stati fatti i bandi ed entro la fine dell’estate sapremo quante persone potremo assumere su Menaggio”. La carenza di personale che attanaglia gli ospedali, anche quelli comaschi, resta il problema a cui l’Asst Lariana cerca di dare risposte. In particolare per il presidio di Menaggio sono stati predisposti dei bandi volti a nuove assunzioni e continua il confronto con la Regione per discutere il futuro dell’Erba Renaldi, che solo qualche settimana fa è stato al centro di una mobilitazione del territorio che ne ha chiesto un effettivo rilancio. Ne ha parlato il direttore generale dell’Asst Luca Stucchi a margine delle celebrazioni per la festa di Sant’Anna.

L’Erba-Renaldi, come detto, non è il solo presidio a soffrire della carenza di personale, che con le conseguenti liste d’attesa, continua ad essere la principale criticità. “Noi continuiamo a fare bandi e concorsi – ha detto Stucchi – ma la prima cosa da fare è cambiare la legislazione corrente. Non possiamo usare strumenti vecchi per un sistema nuovo, la domanda offerta è cambiata. Prima c’era molta più domanda di lavoro e meno offerta, oggi c’è molta più offerta di lavoro e meno domanda, quindi dobbiamo avere strumenti di assunzione più agevoli e più veloci”.

Infine, il direttore generale Stucchi ha rassicurato sul futuro dell’Ortopedia, le cui attività sono stati riorganizzate nel mese di luglio con conseguenti disagi per i pazienti. “Se tutto va bene, ad agosto avremo finalmente nuovi medici – ha detto Stucchi – Li abbiamo assunti e prenderanno servizio il 1° agosto, quindi entro l’autunno la situazione tornerà ad essere normale”.