Cinquecento milioni di euro in più al Fondo sanitario spesa corrente e 150 milioni per nuovi investimenti in sanità.

L’assestamento al bilancio, che stanzia 8,5 milioni in più per la disabilità nel 2024, è stato approvato a maggioranza dal Consiglio regionale con 47 voti a favore e 28 contrari, dopo aver concordato due ordini del giorno bi-partisan su Aler e disabilità. Con il primo la giunta regionale è impegnata a stanziare nel prossimo bilancio di previsione 5 milioni sull’annualità 2025 e 5 milioni sull’annualità 2026 per interventi di manutenzione programmata sugli alloggi Aler di Milano. Nel secondo si impegna la giunta a “dare priorità”, nel bilancio di previsione, al “sostegno delle misure in favore delle persone con disabilità grave e gravissima”.