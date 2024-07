L’incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla Novedratese, le operazioni di soccorso che si sono protratte a lungo, poi il disperato trasporto in elisoccorso all’ospedale di Monza, ma purtroppo il motociclista coinvolto nello schianto non ce l’ha fatta. E’ morto nella serata di ieri Stefano La Torre – 40enne di Albese con Cassano – che stava rientrando dalla giornata di lavoro.



La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi. Quel che è noto è che nell’impatto contro l’auto il motociclista ha perso il controllo della due ruote, è stato sbalzato dalla sella finendo fuori strada in una roggia che corre oltre il guard rail. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per recuperare il 40enne e affidarlo ai soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi, dopo le prime cure sul posto è stato trasferito in codice rosso il elicottero al presidio di Monza, dove purtroppo è poi deceduto. Illesa, ma evidentemente sotto schock, la 28enne alla guida della vettura. È stata comunque accompagnata in ospedale a Carate Brianza per accertamenti.