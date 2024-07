È iniziato il primo grande weekend di partenze in tutta Italia e anche sulle strade e autostrade comasche. Anas ha annunciato per oggi una giornata da bollino rosso per l’esodo estivo e la sospensione di 906 cantieri a livello nazionale.

Traffico intenso anche sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. In mattinata il sito di Autostrade per l’Italia segnalava due chilometri di coda tra Como centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera, coda in entrata alla barriera di Como Grandate per traffico intenso e in uscita a Como Monteolimpino provenendo da Lainate per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Code e rallentamenti anche nel capoluogo, in particolare tra viale Fratelli Rosselli, via Borgovico nuova, dove è in corso il cantiere con il senso unico, e via Per Cernobbio.

Al traffico intenso si associa una giornata da bollino arancione per la nuova ondata di caldo africano con temperature massime fino a 34-35 gradi, che toccheranno i 40 nei primi giorni della prossima settimana al Centro e al Sud. Previste notti tropicali, anche a Como sono attesi 25 gradi di minima.