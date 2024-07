Un 71enne di Varese ha perso la vita questa mattina in Canton Ticino per un incidente in montagna. Il fatto è accaduto oggi poco dopo le 9, in territorio di Lodrino. L’uomo stava effettuando un’escursione con un conoscente. Secondo una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, il varesino è rimasto vittima di una caduta di un centinaio di metri in Valle di Lodrino, a circa 1.700 metri di altitudine. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Rega, che non hanno potuto che constatare la morte del 71enne, a causa dei traumi riportati, e recuperarne il corpo.