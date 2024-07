Il Como ha il nuovo portiere. Dopo una lunga trattativa la società lariana ha infatti annunciato l’arrivo di Emil Audero, 27 anni, reduce da esperienze alla Sampdoria e all’Inter. Un nuovo colpo del club lariano.

“Mi aspetto un campionato difficile, perché ormai non c’è nulla di scontato” ha detto l’estremo difensore nato in Indonesia il 18ngennaio del 1997. Per lui un contratto di quattro anni. “Dovremo essere bravi a imporci e a dimostrare che non siamo semplicemente una squadra con tanti giocatori nuovi, ma un team già coeso e che può ottenere risultati importanti. La società mi ha fatto un’ottima impressione. Il progetto mi è stato spiegato qualche settimana fa e, ora che ho firmato, mi sono state ribadite ancora una volta le ambizioni e la serietà del club. Quindi, non posso che essere impressionato e felice per tutto questo”.

“Emil è un ottimo acquisto per la nostra squadra” sono le parole dell’allenatore Cesc Fabregas. Ha giocato ai massimi livelli del calcio italiano e crediamo che sarà un giocatore importante per questa stagione e per quelle successive. Crescerà con noi mentre continuiamo questo ambizioso progetto”