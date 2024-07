Come annunciato nell’ultima riunione della commissione a Palazzo Cernezzi lo scorso 22 luglio, riaprono le iscrizioni all’asilo nido Magnolia di via Passeri dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato.

La comunicazione in una determina pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Como.

Dunque da oggi fino al 12 agosto vengono riaperte le iscrizioni per il solo nido Magnolia come prima scelta per il prossimo anno formativo per i bambini già nati alla data del 14 aprile 2024, data di chiusura delle iscrizioni per i nidi comunali per l’anno formativo 2024-2025. In questo modo altri bambini potranno aggiungersi ai 10 dello scorso anno già confermati. Il Comune – come si legge nel documento di Palazzo Cernezzi – permette ai bambini che sono già inseriti nelle graduatorie degli asili nido, a seguito della domanda inoltrata nel mese di aprile, di poter scegliere la frequenza al nido “Magnolia” ripresentando la domanda, senza ripagare la tassa di iscrizione, entrando nella nuova graduatoria, annullando così l’attuale posizione.

L’amministrazione comunale comunica infine alle famiglie che “l’apertura del nido “Magnolia” è di carattere interinale, in attesa di pronuncia da parte del Tar”.

Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha fissato per il 24 ottobre l’udienza per entrare nel merito della discussione, dopo la decisione urgente di bloccare la chiusura. Una data che preoccupa i genitori in quanto rappresenta un’ulteriore incognita per il futuro del nido di via Passeri.