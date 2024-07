23 anni appena, da poco entrata in polizia e un salvataggio che certo non dimenticherà per tutta la sua carriera. L’agente Alessia Russo, originaria della provincia di Prato, arrivata alla questura di Como da un mese, racconta quanto ha vissuto assieme ai colleghi domenica pomeriggio in piazza Fisac a Camerlata (quartiere cittadino) quando una coetanea, una ragazza 22enne russa, seduta su un muro perimetrale del supermercato, voleva lanciarsi nel vuoto da 20 metri di altezza. Una volta messa al sicuro, l’ha stretta in un lungo abbraccio per rassicurarla e per calmarla prima di affidarla ai soccorritori.

Da domenica le due ragazze non hanno ancora avuto modo di sentirsi ma probabilmente lo faranno presto. Intanto questa esperienza per entrambe resterà indelebile.

La giovane poliziotta lancia anche un messaggio a chi sta attraversando un momento di difficoltà: “Rivolgetevi ai centri di aiuto o alle forze dell’ordine, la vita è difficile ma vale la pena di essere vissuta fino all’ultimo istante”.