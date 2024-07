(ANSA) – TRIESTE, 31 LUG – La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta di color giallo a causa delle piogge intense e dei temporali forti attesi nelle prossime ore in regione. L’avviso meteo sarà in vigore dalle 15 di oggi fino alle 3 di venerdì. Secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile, da oggi a venerdì affluiranno in quota correnti atlantiche più umide che, a causa della presenza di aria più calda nei bassi strati, accentueranno l’instabilità atmosferica. Oggi pomeriggio sono possibili rovesci e temporali su Alpi e Prealpi carniche, specie al confine con il Cadore, dove sarà possibile qualche temporale localmente forte con raffiche di vento e piogge intense e localizzate. Domani, dal pomeriggio, saranno probabili rovesci e temporali sulla zona montana, in successiva estensione alla pianura e alla costa fino alle prime ore di venerdì. I temporali potranno essere forti con raffiche di vento e piogge intense. Venerdì sono attesi nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulla zona montana, in successiva estensione alla pianura e, con minor probabilità, alla costa. In particolare, in questa ondata di maltempo sono previste due fasi acute: la prima dalle 15 alle 21 di oggi e la seconda dalle 15 di domani alle 3 di venerdì. Il verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – può comportare locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse ai possibili colpi di vento durante i temporali. (ANSA).