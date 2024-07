Il ritrovamento ieri mattina del corpo senza vita di un uomo moldavo d’origine, ma cittadino italiano, collega la provincia di Como agli Stati Uniti. Il cadavere di Marin Gherta è stato trovato vicino al campeggio Hickory Hills, comune dell’Illinois.

Proprio ieri mattina il fratello 34enne dell’uomo si era presentato ai carabinieri di Turate perché preoccupato. Da giorni non riusciva a mettersi in contatto con il fratello che il 12 luglio scorso era partito da Rovellasca per trasferirsi a Chicago in cerca di lavoro. Tra le ultime informazioni che aveva, sapeva che aveva in programma una gita tra il 27 e il 28 luglio a Pierce Lake Park. Gli amici, nel frattempo, hanno denunciato la scomparsa dell’uomo e di un kayak.

La morte secondo il medico legale – in base a quanto riferito dalla stampa americana – sarebbe avvenuta per annegamento. Gli accertamenti sono in corso. I militari della compagnia di Cantù dopo una breve indagine hanno scoperto l’accaduto e incrociato le informazioni.