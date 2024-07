La Svizzera si prepara a festeggiare la sua festa nazionale. Giovedì sarà come da tradizione commemorato il Patto federale del 1291, in cui i Cantoni di Uri, Svitto e Untervaldo si promisero solennemente reciproca assistenza in caso di minaccia esterna.

In tutti i centri, grandi e piccoli, sono previsti momenti ufficiali, musicali e di spettacolo e spazi conviviali.

Una giornata che avrà riprecussioni dirette anche per il territorio di confine, visto che il 1° agosto è un momento di spostamento per molti cittadini rossocrociati che decidono di concedersi una gita o iniziare una vacanza. Como in questa circostanza è tradizionalmente una delle mete più gettonate.

Ma non soltanto. Giovedì sarà chiusa la dogana commerciale di Como-Brogeda per l’intera giornata.

Sull’autostrada A9, per evitare possibili code tra lo svincolo di Como Centro e il confine svizzero – dovute ai mezzi pesanti fermi dalle prime ore della notte in attesa della ripresa delle attività della dogana – per venerdì 2 agosto è stato definito un provvedimento che consentirà ai veicoli leggeri di transitare prioritariamente grazie all’installazione di una deviazione di carreggiata.

Contestualmente – e sempre al fine di evitare che si alimentino le colonne in corrispondenza degli stalli creati per i mezzi pesanti – saranno temporaneamente chiusi dalle 4 alle 14 di venerdì 2 agosto e, comunque fino al termine dei provvedimenti di regolamentazione, due svincoli: Lomazzo nord (in entrata verso Chiasso), Fino Mornasco (in entrata verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate). Chiusura, inoltre, per chi proviene da Lainate, del ramo di allacciamento sulla A59 Tangenziale di Como.