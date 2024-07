Fino al mese di settembre vengono organizzate le “Sere Fai d’estate”. Nei beni del Fai – Fondo per l’ambiente italiano – si prolungherà straordinariamente l’orario di apertura con una serie di iniziative speciali. In calendario in tutta Italia oltre 300 eventi, tra cui aperitivi e picnic al calar del sole, concerti e spettacoli sotto le stelle, brevi lezioni di astronomia, incontri culturali al tramonto, trekking e passeggiate guidate all’imbrunire.

Non mancheranno iniziative in tutta la Lombardia e in provincia di Como. A Oria di Valsolda sono state previste visite a lume di candela a Villa Fogazzaro Roi; saranno proposte letture di brani tratti dalla celebre opera di Antonio Fogazzaro “Piccolo Mondo Antico” e i visitatori potranno sostare nell’Orto di Franco per un picnic.

Nelle domeniche 4 agosto e 8 settembre, Villa del Balbianello a Tremezzina aprirà eccezionalmente di sera per aperitivi al tramonto nella Loggia Segrè.

Per tutte le informazioni su questi e sugli altri appuntamenti, il sito Internet di riferimento è www.serefai.it.