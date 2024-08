Non ce l’ha fatta il bambino di quattro anni soccorso domenica in piscina a Cermenate. Dopo quattro giorni in terapia intensiva, purtroppo il piccolo è morto nel pomeriggio di ieri.

Il bambino domenica si trovava nell’impianto all’aperto, una struttura con vasche e scivoli, e per cause ancora da chiarire – tra le ipotesi c’è quella di un malore – sarebbe finito sott’acqua. Immediato l’intervento dei bagnini, entrambi 22enni, che, secondo quanto ricostruito, avrebbero recuperato il piccolo, le cui condizioni sarebbero apparse subito gravi. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13. I due giovani gli avrebbero prestato le prime cure in attesa dei soccorritori, arrivati con l’elicottero. Dopo le manovre di rianimazione sul posto, il bambino era stato trasportato all’ospedale di Bergamo. L’accaduto aveva tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti: in una domenica di fine luglio dalle temperature torride l’impianto era affollato.

La famiglia, di origini marocchine, vive a Lomazzo e già martedì – come riporta l’Ansa – si era mostrata pessimista sulle sorti del piccolo. In queste ore è arrivata la tragica notizia.

La ricostruzione di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù.