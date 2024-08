La richiesta d’aiuto alle forze dell’ordine e ai soccorritori è scattata ieri poco prima delle 19. Nella notte poi i Carabinieri di Cantù, assieme ai colleghi della Stazione di Lurago d’Erba, al termine di una complessa attività d’indagine, hanno denunciato alla procura di Como un 50enne di Alzate Brianza – già noto alle forze dell’ordine – è accusato dell’accoltellamento di un 52enne di Montorfano.

I due, pare si conoscessero, dalla ricostruzione fatta dai militari si sarebbero incontrati in un parcheggio a Orsenigo, via Montello strada che scende verso Alzate Brianza, dove, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, il 50enne avrebbe estratto un coltello a serramanico e avrebbe ferito al costato il 52enne tentando poi un secondo colpo bloccato dalla vittima con la mano destra. Pur riuscendo a proteggersi ha rimediato però un taglio al pollice. L’aggressore si è poi dato alla fuga.

Il ferito, subito raggiunto dai soccorritori (arrivati con ambulanza e automedica), è stato poi trasportato in elisoccorso in codice giallo – media gravità – all’ospedale San Gerardo di Monza dove è tuttora ricoverato ma non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la dinamica grazie ad una serie di accertamenti e di identificare il presunto aggressore, raggiunto nella notte nella sua casa di Alzate Brianza che è stata perquisita.

E’ stato quindi denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni cagionate e porto abusivo del coltello che non è stato trovato.