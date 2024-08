Canone d’affitto dello stadio raddoppiato per il Como 1907. Le giunta comunale ha infatti modificato la concessione dell’impianto alla società di calcio cittadina, neopromossa in A. Una decisione presa dopo il passaggio alla massima categoria, con la richiesta di incremento di spazi da parte del club per un totale di 1.589 metri quadri, con il miglioramento e la riqualificazione delle infrastrutture, conformate alle richieste per la A.

Un riadeguamento che era stato previsto in questa situazione, quindi un passaggio atteso. Si passa dunque da 95.800 euro a 205mila910.

Nel documento si sottolinea anche che per il mancato utilizzo degli stalli blu attorno al Sinigaglia, la società debba dare un indennizzo alla Como Servizi Urbani.

In queste settimane sono intanto proseguiti i lavori di adattamento della struttura per renderla idonea alle richieste da parte della Lega di serie A in vista del campionato 2024-2025. Per le neopromosse sono state comunque previste delle deroghe.

Tutto fa pensare che si possa evitare di ricorrere allo stadio di scorta, il Bentegodi di Verona e che la prima sfida casalinga stagionale, al quarto turno, possa avere come scenario il Sinigaglia. In agenda, il 15 settembre, il match contro il Bologna, dopo le tre trasferte con Juventus, Cagliari e Udinese.