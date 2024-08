Fine settimana da bollino nero, il primo di agosto con il boom di partenze dei vacanzieri verso le località di villeggiatura. Per questa mattina da giorni Anas e Polizia Stradale avevano annunciato bollino nero, che diventerà rosso domenica.

Traffico intenso fin dalle prime ore lungo le principali arterie della Lombardia e di tutta Italia. Anche sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso lunghe code si sono registrate in entrambe le direzioni. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava in mattinata code alla barriera di Como Grandate per traffico intenso e una coda di tre chilometri, che nel pomeriggio è diventata di quattro, tra Como centro e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera.

Ai vacanzieri si aggiunge anche chi si concede soltanto un weekend o una gita fuori porta in giornata. Traffico dunque anche in città, in particolare sul lungolario Trento, viale Fratelli Rosselli, via Borgovico in direzione Cernobbio, e sulla Statale Regina verso le principali località affacciate sul Lago. Code soprattutto tra Colonno e Lenno. A Como disagi per gli automobilisti anche in via Oltrecolle: il cantiere in corso in queste settimane con il senso unico alternato regolato da semaforo, questa mattina ha provocato rallentamenti.

Traffico intenso, come detto, è previsto anche nel pomeriggio di domani su strade e autostrade, con i rientri dalle vacanze e dal weekend fuori porta.

Un’altra giornata difficile per chi ha deciso di spostarsi in auto per raggiungere i luoghi di villeggiatura sarà sabato 10 agosto, con un nuovo bollino nero.