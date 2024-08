Ubriaco al termine di una lite per futili motivi ha picchiato la moglie davanti ai tre figli minorenni. Le ha lanciato addosso una sedia e le ha sferrato un pugno in testa. Si è fermato soltanto grazie all’arrivo dei familiari. I carabinieri lo hanno arrestato ieri sera per maltrattamenti. Si tratta di un 43enne nato in Libia, regolare in Italia e residente a Como. La donna 37enne lo aveva già denunciato l’anno scorso ma la coppia viveva ancora insieme. Da quanto è emerso non si è fatta soccorrere e per ora ha rifiutato il sostegno di centri antiviolenza.