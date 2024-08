La polizia locale di Como è intervenuta nella notte per un camion con targa straniera che probabilmente una volta uscito dall’autostrada non ha seguito le indicazioni entrando nell’area di cantiere di via Borgovico. Gli agenti hanno aiutato il camionista con le manovre poi però ha rifiutato di pagare i verbali elevati per aver divelto la segnaletica. Il mezzo è stato sottoposto a fermo come previsto in questi casi per i veicoli stranieri.