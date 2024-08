Il Como 1907 informa che è attiva la vendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Sampdoria-Como, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Frecciarossa, in programma domenica 11 agosto alle ore 20,45. La partita si disputerà allo stadio “Ferraris” di Genova.

La vendita è attiva fino alle ore 19 di sabato 10 agosto. Non sarà possibile acquistare biglietti del settore ospiti in loco il giorno gara. È necessario essere in possesso della tessera del tifoso “Blu Nel Cuore Card” per accedere alla vendita e successivamente allo stadio, che si può richiedere gratuitamente al seguente link https://comofootball.vivaticket.it/index.php?nvpg[sellshow]&cmd=ShowTdtListType.

I biglietti potranno essere acquistati online (attraverso questo link https://sampdoria.ticketone.it/…/sampdoria-vs-como e presso tutti i rivenditori autorizzati.