All’ex asilo nido “Nuvoletta” di via Varesina a Camerlata si lavora per liberare la struttura. Nei giorni scorsi la protezione civile ha portato avanti il trasloco. Gli spazi saranno presto disponibili. Al momento all’interno dovrebbero arrivare servizi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie ma non si esclude che possa tornare ad ospitare i bambini.

Il Comune, è noto, punta a riaprire la struttura – chiusa dal 2016 – e si affida ai privati.

Per ricapitolare, quel che è noto è che a fine 2023 era arrivato il via libera alla procedura pubblica per la concessione dell’immobile. L’obiettivo dell’amministrazione cittadina, veniva precisato, è l’erogazione di servizi principalmente rivolti a bambini da zero a dieci anni e ai loro genitori. La durata della concessione è di sei anni, rinnovabile per altri sei per un canone annuo a base d’asta di oltre 47mila euro. Questo per restare alle carte.

Nei giorni scorsi i volontari della protezione civile che avevano all’interno la loro sede hanno portato via arredi e materiale.

“Di fatto si sta dando attivazione alla delibera di giunta per gli usi che ne seguiranno” si è limitato a dire il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.

Nulla di più trapela dagli uffici di Palazzo Cernezzi, ma non si esclude che possa essere al vaglio un cambio di programma. L’edificio, peraltro ristrutturato poco prima della chiusura, potrebbe tornare a ospitare i bambini. Magari quelli dell’Infanzia di via Varesina che da tempo si trovano in un immobile preda di infiltrazioni, muffa, muri scrostati, spazi inagibili.

Del resto – come la giunta ha più volte ribadito – non manca molto al documento finale sulle scuole cittadine. Documento che dopo una lunga analisi su iscrizioni, condizioni degli edifici e manutenzioni da fare, porterà all’elenco finale dei plessi che andranno a chiudere. Via Varesina di lavori da mettere in conto ne ha, a partire dal tetto. A due passi l’ex nido sembra essere una valida alternativa resta da capire se è la strada che si intende percorrere, in quali tempi e con quale modalità di gestione.

L’ex “Nuvoletta” di Camerlata – nei mesi scorsi – era stato al centro di polemiche. Con la chiusura dell’asilo nido di via Longhena ad Albate i bambini erano stati trasferiti in via Giussani e molti genitori avevano proposto di poterlo riaprire. La richiesta però non era stata accolta dalla giunta di Palazzo Cernezzi.