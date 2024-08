Funivia di Pigra, finalmente ci siamo. Dopo settimane di rinvii il servizio ripartirà venerdì 9 agosto. “Questa volta la data è certa”, è la rassicurazione scritta nero su bianco nel comunicato congiunto dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e della provincia di Como.

Data in gestione ad Atm, l’Azienda di Trasporti Milanese che si occupa anche della funicolare Como-Brunate, la funivia che collega Argegno a Pigra è ferma dall’ottobre del 2022 prima per lavori di riqualificazione e poi per la mancanza di un gestore. Terminati gli interventi e affidato l’impianto ad Atm, a maggio è stato annunciato l’obiettivo di far ripartire il servizio a metà giugno giugno. Ipotesi poi smentita a causa delle verifiche tecniche che si sono protratte. Nelle scorse settimane sono stati svolti sopralluoghi per effettuare controlli e prove di carico sulle cabine per verificare la tenuta del sistema.

Nelle ultime ore è arrivato il nulla osta definitivo per la ripresa del servizio, che come detto, ripartirà venerdì 9 agosto. La funivia che collega Argegno-Pigra sarà in servizio dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 18, con corse ogni 15 minuti. Il biglietto di sola andata costa 4.10 euro, quello di andata e ritorno 5.50 euro e i bambini sotto i 4 anni viaggiano gratis.

“La riapertura della funivia di Pigra rappresenta un importante passo avanti per il nostro territorio – ha spiegato il presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca – Questo impianto non solo migliora i collegamenti tra Argegno e Pigra, ma è anche un elemento chiave per il rilancio turistico dell’area. Il lavoro congiunto delle istituzioni locali ha permesso di raggiungere questo traguardo, dimostrando ancora una volta come la collaborazione e la pianificazione strategica siano fondamentali per il successo di progetti di tale rilevanza.”

La stagione estiva, infatti, è già iniziata e quello tra Argegno e Pigra è un collegamento fondamentale per l’economia dei due comuni e per turisti e residenti.