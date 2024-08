I carabinieri di Turate ieri hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 20enne residente a Legnano, ma di fatto domiciliato a casa della madre a Rovellasca, già noto alla giustizia. I militari dopo aver svolto numerosi servizi esterni di controllo del territorio hanno raccolto una serie di informazioni. Dopo averle attentamente vagliate sono arrivati a eseguire una perquisizione al domicilio di Rovellasca del 20enne. All’interno dell’abitazione sono state trovate cinque dosi di ketamina, 9 pastiglie di ecstasy, 8 dosi di MDMA, due machete, un’ascia, una pistola “scacciacani” e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane sarebbe noto anche per aver messo in atto più volte un atteggiamento violento nei confronti della madre.

Nel corso di un’altra attività antidroga condotta dai carabinieri di Cermenate, in collaborazione con lo “Squadrone Cacciatori Puglia”, nella zona boschiva di Bregnano – Località Puginate – hanno controllato e denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti un 22enne marocchino, irregolare in Italia trovato vicino a un “bivacco della droga” con 1,3 grammi di cocaina, 60 franchi svizzeri e due telefoni cellulari.