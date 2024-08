Clima torrido anche sul Lario per la settimana di Ferragosto, i meteorologi iniziano a mettere in guardia sulle temperature che andranno via via ad aumentare dal prossimo weekend. Mentre fino a venerdì non si esclude che “l’alta pressione lascerà filtrare correnti umide che favoriranno temporali”.

Gli esperti chiariscono: “Dal prossimo fine settimana l’anticiclone subtropicale sarà in netto rinforzo” – avverte Edoardo Ferrara di 3BMeteo – “contestualmente avremo a che fare con una nuova e potente ondata di caldo africano. Questa volta verrà coinvolto anche il Nord, che fino ad ora non ha sperimentato i picchi elevati del Centrosud. Il sole – aggiunge – sarà protagonista ma non mancherà ancora qualche forte temporale di calore”.

“Il picco – dice ancora Ferrara – di questa nuova onda di calore si sperimenterà nella prima parte della settimana quando tra l’11 e il 14 agosto al Nord si potrebbero registrare punte di 36-38°C. e farà molto caldo anche di notte, con temperature che potranno mantenersi attorno ai 28-30°C nelle aree urbane. Da Ferragosto in avanti l’anticiclone potrebbe subire un parziale indebolimento con qualche temporale in più e un progressivo smorzamento della canicola a partire dal Nord”.

Per quanto riguarda i temporali la protezione civile della Lombardia ha diramato un’allerta gialla per l’area che comprende oltre a Milano e Monza anche Como, Lecco e Varese per la giornata di domani.