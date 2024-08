L’Ufficio Federale di Statistica pubblica i dati relativi alla situazione sul mercato del lavoro in Svizzera relativi al mese di luglio 2024. L’analisi viene svolta dalla Segreteria di Stato dell‘economia (SECO).

In sintesi emerge che nel mese di luglio il numero dei disoccupati è aumentato di 3.198 unità (+3,1%) rispetto al mese precedente, per un totale di 107.716 persone. Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, il numero dei disoccupati è aumentato di 20.115 unità (+23%).

Il mese scorso sono state registrate complessivamente 179.139 persone in cerca d’impiego, pari a 4.175 in più rispetto a giugno (+2,4%). Rispetto allo stesso mese dell’anno precedente ciò corrisponde a un aumento di 28.466 persone (+18,9%).

In Canton Ticino a luglio 2024 i disoccupati sono 3.905 l’1% in più rispetto a giugno e il 14,6% in più in un anno. Il tasso di disoccupazione si attesta al 2,4%.

Consulta qui tutti i dati.