Due campioni del mondo seduti allo stesso tavolo a ribadire un concetto: “Siamo in serie A, vogliamo dare il massimo (uno come allenatore, l’altro come giocatore. ndr) e regalare alla società e ai tifosi soddisfazioni importanti”.

Il Como 1907 presenta il suo grande colpo di mercato, il difensore Raphael Varane, e lo fa in una calda serata (e non soltanto per il meteo) d’inizio agosto.

Il campione del mondo con la Francia nel 2018, ex di Real Madrid e Manchester United, sottolinea subito quanto sia stato fondamentale per il suo arrivo sul Lario il progetto globale del club e il ruolo determinante dell’altro campione del mondo di Spagna 2010 e oggi tecnico del Como, Cesc Fabregas.

“La mia ambizione personale è di venire qui per avere nuove sfide. Cesc Fabregas è stato molto importante per convincermi, però questa nuova sfida con un nuovo campionato c’erano tutti elementi che mi hanno convinto ad essere qui”. Ha detto Varane, nel corso della conferenza stampa di presentazione.

“Con Cesc non è stata una discussione particolare, abbiamo parlato di calcio molto semplicemente. Mi è piaciuta tanto la sua filosofia di gioco, le idee che ha proposte – ha proseguito -. Abbiamo tante idee in comune. Cesc è una persona a cui piace vincere. La cosa più difficile è stata non continuare a parlare di calcio con lui, gli elementi erano tutti per avere una idea e un progetto comune”.

Ripone grande fiducia in lui il tecnico lariano: “Un leader come lui, con la sua esperienza sarà determinante in spogliatoio”. Ha commentato Fabregas.

Ruolo chiave quello di Varane ma niente fascia da capitano, come spiegato dallo stesso Fabregas. “Il capitano sarà Gabrielloni e il suo vice Iovine, sono persone molto importanti per me” ha sottolineato.

Presente anche Mirwan Suwarso, manager indonesiano e rappresentante della proprietà dei fratelli Hartono e il sindaco di Como, Alessandro Rapinese.