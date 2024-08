La richiesta di intervento per caduta massi ieri poco prima delle 17, quindi una volta arrivati la scoperta: si era verificato un incidente. Un mezzo pesante, che poi si è allontanato, ha impattato contro il muro lasciando alle sue spalle terra sassi e terra con conseguenti problemi per la viabilità. Necessario l’intervento anche dei vigili del fuoco.

E’ accaduto in via Bixio a Como. La polizia locale dopo aver svolto i primi rilievi, assieme ai tecnici del comune, ha verificato che il danno era stato fatto da un camion o da un autocarro, comunque un mezzo di una certa dimensione. Al momento sono in corso le indagini per risalire al responsabile che – con ogni probabilità – si è accorto di quanto accaduto ma ha poi proseguito per la sua strada senza fermarsi. Si stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza della zona. Per fortuna oltre ai disagi per il traffico non si sono registrate conseguenze più serie. Non ci sono stati feriti né danni particolari.

Stamattina nuovo sopralluogo tra polizia locale, Comune e ditta incaricata dei lavori per il ripristino del muro a secco. Interventi al via già in queste ore. L’area interessata, dopo conferma arrivata dagli atti catastali, è comunale. In pochi giorni le operazioni dovrebbero concludersi. Per motivi di sicurezza la via Bixio – da via XXVII Maggio al civico 33 – non è percorribile in salita e quindi in direzione di Monte Olimpino. La strada, fondamentale per raggiungere la città da quando è partito il cantiere in via Borgovico, resta transitabile in discesa verso il centro.