Torna la Festa dei Mulini del Telo, appuntamento il 10 agosto, a partire dalle 10.30. Si tratta di un “mosaico medievale ricco di eventi” inseriti nel Parco del Telo, angolo naturalistico, ideale per chi cerca tranquillità, pace e piacevoli passeggiate lungo gli antichi sentieri tracciati sulla Mappa “Valle Intelvi”. Questi sentieri collegano i paesi di Dizzasco, Cerano, Schignano, Centro Valle Intelvi e Argegno.

Organizzata dall’Associazione Culturale Amici di Dizzasco e Muronico, la festa rientra nel programma P.N.R.R. La cultura che accoglie, Borghi comacini in rete. L’evento mira a valorizzare il patrimonio storico e culturale degli antichi mulini a forza idraulica presenti nel parco, opere di ingegneria contadina ancora visibili percorrendo le sponde del fiume con una camminata lenta ed ecosostenibile. Tra questi, il Mulino Traversa, il Mulino detto “de La Romilda” e quello “della Meridiana” sono i tre opifici ancora integri poiché adibiti a abitazioni private.

Durante la Festa, il parco si anima con una serie di eventi: la possibilità di visitare e vivere il campo di tende e velari dell’Ordine dei Cavalieri di Legnano – Legnanum Medievalis, scoprendo la vita del loro campo medievale. I visitatori saranno accolti da druidi, musici, dame e cavalieri che proporranno varie attività, giochi ed esperienze. Tra le attrazioni: il gioco degli scacchi, giochi medievali, gli arcieri del Drago Alato con corsi di tiro con l’arco, la Sala d’Arme Stella Splendens con laboratori di scherma per bambini, e le Kalende Maya, danzatrici medievali che intratterranno e insegneranno danze. Il Gruppo Folcloristico della Val Cavargna presenterà gli antichi mestieri della montagna con il “cafè del pugnatìn”, prodotti artigianali, coroncine medievali e prodotti locali a km zero. L’Atelier di Nairam esporrà creazioni in lana cardata, mentre sarà possibile visitare una mostra di foto storiche legate agli opifici del parco e una esposizione di modelli in scala ridotta dei meccanismi degli opifici a forza idraulica, della tessitura e del taglio del legno, realizzati da Antonio Molinaro. Inoltre Alberto Corba presenterà una fedele riproduzione in gesso del Mulino storico Traversa.

La giornata del 10 agosto si apre alle ore 10 e prosegue fino alle 16.30, per terminare sulle rive del Telo, con il Concerto di arpa e voce a cura di Virginia Grab di Tinere Arpa. Per tutta la giornata il servizio di ristoro sarà curato dai volontari della C.R.I. – Sezione Centro Valle Intelvi.

In concomitanza con la Festa dei Mulini, il 10 agosto le guide turistiche Noelle e Riccardo propongono, a pagamento, una suggestiva passeggiata da Argegno a Dizzasco. La partenza è prevista alle ore 9 dalla Chiesa SS Trinità di Argegno, con arrivo previsto per le 10:45. Il percorso, lungo 11 km e con un dislivello di 450 metri, offre un’opportunità per immergersi nella bellezza naturale della Valle Intelvi. È consigliato indossare scarpe da trekking e portare con sé molta acqua nello zaino. Il pranzo sarà al sacco, permettendo ai partecipanti di godere di un momento di ristoro immersi nella natura.